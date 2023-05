Funcionários terceirizados do Azevedo Lima seguem sem receber devidamente

O drama dos funcionários do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, com as dívidas deixadas após a troca de administração continua. Segundo relatos, funcionários terceirizados a serviço da unidade também estão sofrendo com dívidas deixadas desde 2021.

Uma dessas funcionárias, que preferiu não ser identificada, conversou com o OSG e comentou a respeito da situação atual. Além parcelas de Vale Refeição atrasadas, ela e outros servidores do setor estão desde setembro de 2021 sem ter o valor relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) depositado.

Ela é funcionária da Mav Serviços Técnicos Especializados, uma empresa que presta serviços de alimentação e fornecimento de comida para passageiro e profissionais da unidade. Sua empresa passou a trabalhar com o Heal em setembro de 2021. O primeiro mês foi o único em que o valor do FGTS foi corretamente depositado.

"Todo mês é essa luta para recebermos nosso pagamento e nosso vale refeição, que vem descontado no nosso contracheque e é de nosso direito. Estamos com 4 vale-refeição atrasados. Tivemos que fazer uma meia paralisação para obriga-los a pagar, pois tinha pessoas que já não tinham o que dar ao filho em casa. Ele pagou dois e ainda está devendo dois", disse a funcionária.

Ela diz ainda que, com a mudança de gestão e saída do Instituto Sócrates Guanaes (ISG) da administração do Hospital, os funcionários de sua empresa chegaram a receber um aviso prévio, que duraria de 27 de janeiro a 27 de fevereiro. Antes disso, porém, o aviso foi desconsiderado. Agora, a empresa colocou as servidoras em aviso novamente.

"Não sabemos o que fazer e a quem pedir ajuda", desabafa a funcionária, que teme que aconteça com eles o que, segundo relatos, aconteceu em outras unidades onde a servidora trabalha.

Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde informou que "recebeu a nota fiscal competente ao período de prestação do serviço da empresa referida. A previsão de pagamento é nesta segunda-feira (15/05)"