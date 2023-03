Protesto de ex-funcionários do Azevedo Lima fecha Alameda São Boaventura

Ex-funcionários do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), localizado no Fonseca, realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira (22) reivindicando o pagamento das rescisões pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), que era responsável por gerir a unidade de saúde. A manifestação foi realizada na Alameda São Boaventura, na altura do Getulinho, e ocupou uma faixa da via no sentido Rio. O trânsito já foi liberado no local.

Estiveram presentes no ato ex-funcionários e representantes do Sindicato dos Trabalhadores de Asseio e Conservação (Sintacluns) e do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência (Sindsprev).

“Estamos aqui com dois tipos de reivindicações: os funcionários que foram demitidos e não receberam sua rescisão e os funcionários da saúde que até hoje não receberam o salário do mês e não têm previsão de quando vão receber“, afirmou o diretor jurídico do Sintacluns, Nézio Francisco.

Ato provocou um longo congestionamento | Foto: Divulgação

Com cartazes, apitos e panelas, os funcionários que foram demitidos pela administração gritam pelo pagamento que está atrasado.

null Divulgação

Autor: Divulgação

“Fui mandada embora no dia 10 e até agora ninguém fala nada, manda nada. Papel de recisão, assinatura de demissão. Simplesmente me mandaram para casa e me falaram para aguardar. Até agora, nada”, disse uma ex-funcionária da limpeza, Danielle Silva.

Uma nova manifestação está sendo marcada pelos ex-funcionários, com a presença do sindicato, para a manhã desta sexta-feira (24).