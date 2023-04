Menina que teve dedo amputado por erro médico passa bem após nova cirurgia

A pequena Larah Adriana Oliveira, que teve parte do dedo amputado por conta de um erro médico no Pronto Socorro de São Gonçalo, passou por mais uma cirurgia nesta sexta-feira (28/04), no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. Segundo a unidade, a criança de 1 ano e 7 meses está bem e deve receber alta no próximo sábado (29/04).

Uma parte do osso do dedo amputado ficou exposta, conforme foi apurado por médicos do Pronto Socorro que atenderam a menina após o incidente. Por conta disso, ela acabou precisando ser submetida a um novo procedimento, para evitar que a exposição resultasse em uma infecção ou problema maior.

Antes da cirurgia, a família da pequena compartilhou um registro falando sobre a expectativa para o procedimento. "A Lara vai tirar mais um pedacinho do dedo e vai dar tudo certo. A família toda está em oração. O papai vai fazer aniversário amanhã e vai ganhar uma linda surpresa: a Lara vai estar bem, em nome de Jesus", desejou a avó, Adriana Lemos.

O Heat informou que a operação foi bem-sucedida e o resultado foi satisfatório.

Larah perdeu parte do dedo no mês passado. Ela foi internada Pronto Socorro Infantil de São Gonçalo, no Zé Garoto, por causa de uma picada de inseto na testa que estava inflamando. A equipe médica da unidade precisou abrir um acesso intravenoso na mão direita da criança e, na hora de remover as ataduras, uma enfermeira acabou cortando a falange superior do dedo mínimo da bebê.