Menina de 2 anos tem parte do dedo amputado no Pronto Socorro Infantil de São Gonçalo

Uma menina de 2 anos teve um pedaço do seu dedo mindinho amputado no Pronto Socorro Infantil (PSI) em São Gonçalo. Ela deu entrada no hospital devido a uma picada de mosquito inflamada na testa e, por um erro médico, sofreu a amputação.

De acordo com um relato nas redes sociais, a criança foi colocada no soro venoso e quando uma enfermeira foi realizar a retirada da atadura onde o acesso estava, a tesoura utilizada acabou cortando uma parte do dedo da menina.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo lamentou o ocorrido e informou que o estado de saúde da criança é estável.



"A criança está [...] sendo avaliada por equipe multidisciplinar diariamente. O Pronto Socorro Infantil está prestando todo suporte neste momento. Em relação à profissional, uma técnica de enfermagem concursada há 20 anos no município, foi imediatamente afastada até a conclusão da sindicância que foi aberta para apuração do caso", informou a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo e a Defesa Civil.

A família ainda não foi à delegacia registrar o caso.