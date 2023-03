Idoso esfaqueado pelo filho em Icaraí segue internado

O quadro de saúde do pai esfaqueado pelo próprio filho, na noite da última quinta-feira (23), em Icaraí, Niterói, segue estável. A informação foi confirmada pela direção do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), onde ele está internado.

O idoso de 66 anos foi ferido durante uma briga com o filho e foi socorrido para o HEAL, no Fonseca, pelo Corpo de Bombeiros. A mãe do acusado também foi levada para o mesmo hospital com uma fratura no antebraço, porém decidiu voltar para casa mesmo com o ferimento.

Leia também: ➢ Homem é suspeito de esfaquear os pais e pular de prédio em Icaraí

➢ Pai esfaqueado pelo filho em Icaraí está em estado grave

O filho das duas vítimas, identificado como Rafael, teria pulado do apartamento, localizado no cruzamento das Ruas Ator Paulo Gustavo e General Pereira da Silva, após a confusão. Quando os bombeiros chegaram no local, ele já estava em óbito no chão.