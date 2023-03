Pai esfaqueado pelo filho em Icaraí está em estado grave

Pai segue internado no HEAL - Foto: Reprodução

O homem de 66 anos esfaqueado pelo próprio filho, na noite desta quinta-feira (23), no bairro de Icaraí, em Niterói, está em estado grave. Informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde.

Ele teria sido levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca., pelo Corpo de Bombeiros. O homem segue internado.

Já a mãe, de 60 anos, foi socorrida para o mesmo hospital com uma fratura no antebraço. Ela, porém, mesmo com o ferimento, teria decidido voltar para casa.

Filho esfaqueou pais e se jogou do apartamento | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O filho das duas vítimas, identificado como Rafael, já estava em óbito quando os bombeiros chegaram ao local. Ele teria morrido ao cair da janela de um apartamento localizado no cruzamento das ruas Ator Paulo Gustavo e General Pereira da Silva.