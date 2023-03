Homem é suspeito de esfaquear os pais e pular de prédio em Icaraí

Segundo informações, o caso aconteceu na esquina da Rua Ator Paulo Gustavo com Pereira da Silva - Foto: Divulgação

Um homem está sendo acusado de esfaquear os pais e tirar a própria vida, na noite desta quinta-feira, em Icaraí, na zona sul de Niterói.

Segundo informações, o caso aconteceu na esquina da Rua Ator Paulo Gustavo com Pereira da Silva, por volta de 20h10. Após supostamente atacar os pais, o homem, que não teve a identificação revelada, pulou do prédio e morreu no local.

null Divulgação

Autor: Divulgação

De acordo com os bombeiros, as duas vítimas feridas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, Niterói.

Além da acusação de ter esfaqueado os pais, o homem também teria tentado incendiar o apartamento onde moravam. Contudo, as chamas foram controladas pelos Bombeiros.

*Em atualização