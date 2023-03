Delegada Adriana Belém é batizada em igreja evangélica no Recreio

Cinco meses após sair da cadeia, a delegada aposentada Adriana Belém foi batizada, nesse sábado (25), na igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. O responsável pela cerimônia foi o pastor auxiliar da igreja, Waguinho, ex-integrante do grupo Os Morenos, nos anos 1990.

Adriana Belém foi presa em processo que apura a relação entre agentes da segurança pública e o jogo do bicho. Ela responde em liberdade desde outubro do ano passado.

O momento, vivido ao lado do filho, Gabriel Belém, foi compartilhado nas redes sociais.

"Batizar minha irmã em CRISTO delegada Adriana Belém e seu filho Gabriel Belém. É muito lindo ver essa FAMÍLIA na Presença do SENHOR", escreveu o pastor nas redes sociais.

A delegada aposentada também usou as redes sociais para falar sobre o momento: "Nasci de novo", diz placa segurada por Belém ao lado do filho. A igreja onde o batismo aconteceu Assembleia de Deus Vitória em Cristo do Recreio é comandada pelo pastor Silas Malafaia.

