Delegada Adriana Belém é presa no Rio de Janeiro

A delegada da Polícia Civil Adriana Belém, alvo da Operação Calígula, foi presa no início da tarde desta terça-feira (10). Foram encontrados cerca de R$ 2 milhões em dinheiro na casa da policial. A ordem de prisão foi dada pela 1ª Vara Especializada do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

"O gigantesco valor em espécie arrecadado na posse da acusada, aliado aos gravíssimos fatos ventilados na presente ação penal, têm-se sérios e sólidos indicativos de que a ré apresenta um grau exacerbado de comprometimento com a organização criminosa e/ou com a prática de atividade corruptiva", afirmou o juiz Bruno Monteiro Ruliere.

A delegada estava afastada do cargo e foi cedida à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. Ela é conhecida por ter extensa amizade com jogadores e artistas, sendo alguns deles Edmundo e Adriano Imperador.