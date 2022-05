Filho de Adriana Belém teria previsto prisão da mãe? Veja o vídeo!

Famoso no Tik Tok, o filho da delegada Adriana Belém, Gabriel Belém, costumava fazer alguns vídeos de 'trollagem' com a mãe. Um dos vídeos do perfil do jovem passou a viralizar nesta semana após a prisão da delegada durante uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro. No vídeo, o jovem brinca com a mãe dizendo que ela já foi presa e que ela teria conhecido o marido na prisão.

O vídeo fazia parte de uma brincadeira que estava em alta na época, que consistia em contar uma história falsa na frente dos pais para gravar suas reações diante das mentiras. Acontece que parte da história se tornou verdadeira. Nas redes sociais, alguns internautas brincam ao dizer que Gabriel Belém é um vidente, que previu a prisão da mãe.

Delegada Adriana Belém é presa no Rio de Janeiro



"Eu vim explicar pra vocês como minha mãe e meu pai se conheceram", diz o jovem no início do vídeo. "Minha mãe, para quem não sabe, ela já foi carcereira há anos atrás, aí ela conheceu meu pai em Bangu, porque meu pai era um dos maiores traficantes do Brasil.", disse o jovem que logo foi cortado pela mãe.

"Teu pai foi o quê?", questionou Adriana no vídeo. "Larga de ser ridículo, garoto. Isso é mentira. Para de falar besteira", continuou Adriana falando sobre a história contada pelo filho sobre o pai ser traficante.

Aí minha mãe gostava muito de dar em cima de preso em Bangu, foi aí que ela conheceu meu pai e se relacionaram, tanto que minha mãe tava presa por assédio dentro do presídio, e ela tá com a tornozeleira eletrônica aí.", completou o filho.

"Eu, presa? Nunca fui presa, nunca respondi a nada. Eu com tornozeleira? Pelo amor de Deus. Isso não é brincadeira não", disse Adriana ao interromper o filho.

Delegada presa em operação do MPRJ é transferida para presídio



Relembrando

A delegada da Polícia Civil Adriana Belém, alvo da Operação Calígula, foi presa no início da tarde desta terça-feira (10). Foram encontrados cerca de R$ 2 milhões em dinheiro na casa da policial. A ordem de prisão foi dada pela 1ª Vara Especializada do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

De acordo com o MPRJ, o dinheiro foi localizado pelos investigadores em um cofre na suíte da casa em malas em um armário no quarto do filho da delegada. Segundo informações preliminares, quando a equipe do Ministério Público do Rio de Janeiro chegou ao apartamento de luxo em que a mãe e o filho moram, na Barra da Tijuca a delegada disse que a quantia de R$ 60 mil encontrada no cofre dela era o único dinheiro que guardava em casa, mas logo depois o dinheiro foi encontrado no armário do filho.

O MPRJ conseguiu a decretação da prisão preventiva de Adriana Belém. O pedido de prisão foi deferido pela 1ª Vara Especializada. No entendimento de promotores de Justiça, o valor encontrado “é um forte indício de lavagem de dinheiro”.