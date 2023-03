Sétima vítima de acidente em Magé terá seus órgãos doados

Morreu na noite desta segunda (20) a sétima vítima do acidente envolvendo uma carreta e um carro na BR-493, em Magé. Guilherme Lima Corrêa tinha 14 anos e estava internado no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). O menino ficou internado por dois dias.

Guilherme chegou ao hospital no sábado (18) e entrou em estado de coma grave. Na segunda, o menino foi avaliado pela equipe multidisciplinar do Centro de Trauma, composta por cirurgião geral, neurocirurgião, ortopedista e bucomaxilo, para o procedimento de diagnóstico de morte encefálica.

Após a confirmação da morte cerebral, os avós optaram pela doação dos órgãos do neto.

“Logo depois do velório, tivemos a notícia do falecimento do Guilherme. Conversamos com a assistente social e resolvemos doar os órgãos dele. Quero que outras vidas sejam salvas através do meu menino”, contou Jaú Lima Corrêa, avô do adolescente, emocionado.

Segundo Jaú, Cristhiam Lima Corrêa, de 16 anos, que também ficou ferido no acidente, já está reagindo e consciente. O jovem está internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

O dia e horário do sepultamento de Guilherme Lima Corrêa ainda não foram divulgados.

