Sobe para seis o número de mortes em acidente em Guapimirim; veja o momento exato da batida

Subiu para seis o número de mortes em grave acidente na rodovia BR-493, na altura do município de Guapimirim, no interior do Rio, no início da tarde de sábado (18). Dois adultos e quatro crianças morreram e outras duas pessoas ficaram feridas na colisão e estão em estado grave.

null Divulgação

Autor: Divulgação

Um jovem e uma criança foram levadas pelo helicóptero dos Bombeiros para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. Um homem também ferido foi para o Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. A criança, uma menina, morreu no hospital no final da tarde.

Médicos do Alberto Torres, em São Gonçalo recebendo as vítimas | Foto: Reprodução

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta e um veículo de passeio bateram de frente na altura do km 12. De acordo com a corporação, todas as vítimas estavam no mesmo veículo. A identidade deles ainda não foi divulgada.

Agentes da PRF e uma aeronave do Corpo de Bombeiros estão no local. A rodovia precisou ser totalmente interditada e ainda não há previsão de quando o tráfego na via será liberado.