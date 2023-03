Outro acidente congestiona trânsito próximo a Alameda, em Niterói

Depois de uma colisão grave envolvendo diversos veículos na manhã desta sexta-feira (17/03), a Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, voltou a ter seu trânsito complicado por outro acidente. Por volta das 14h40, um caminhão perdeu o controle do freio e acabou batendo no trecho conhecido como "descida da Caixa D'Água".

O acidente aconteceu no sentido Centro da via. Um caminhão que transportava tijolos acabou batendo em um das laterais da pista após perder o freio. Não há relato de feridos. A Nittrans informou que uma equipe esteve no local orientando o trânsito no trecho, que segue bastante congestionado desde a manhã.

Todas as faixas no sentido Centro da Alameda foram interditadas para remoção dos veículos envolvidos no acidente da manhã. Segundo relatos, o motorista de um caminhão de entulhos perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com outros veículos. Ônibus, motos e carros de passeio se envolveram no acidente, que deixou seis pessoas feridas. Um cachorro que passava pela via morreu.

O trânsito na região segue sendo desviado pela rua Teixeira de Freitas. As faixas do lado oposto, no sentido São Gonçalo, não foram interditadas, mas motoristas que trafegam pela pista relatam que o trânsito também enfrenta lentidão desde o momento do primeiro acidente.