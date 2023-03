Motorista teria pulado do caminhão que perdeu o controle na descida da Alameda

Na descida da Alameda São Boaventura, na altura do Hospital Getúlio Vargas Filho, um caminhão que transportava entulho teria perdido o freio e iniciado o engavetamento registrado na manhã desta sexta-feira (17), no Fonseca, em Niterói. Única vítima fatal é um cão de rua.

Seis pessoas ficaram feridas | Foto: Filipe Aguiar

Segundo testemunhas do local, quando o motorista percebeu que não conseguiria parar o veículo, ele teria pulado do caminhão ainda em movimento, poucos metros após o Hospital Estadual Azevedo Lima. Ele ficou ferido, mas foi socorrido para o hospital. Outras cinco pessoas também ficaram feridas no incidente.

Um caminhão que transportava entulho teria perdido o freio | Foto: Filipe Aguiar

Três das seis vítimas foram, inicialmente, socorridas pelo SAMU. As outras três foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, posteriormente. Nenhum dos atingidos ficou ferido gravemente, estando todos em estado estável.

O caminhão de entulho que tombou colidiu contra um Corolla Cross branco, que ficou completamente destruído. Esse veículo também bateu em uma moto que perdeu a direção e foi contra um caminhão. Esse último veículo teria sido jogado para o canto da via, para que não houvesse uma batida grave. Com a grave batida, um cão de rua foi atingido por um dos veículos desgovernados e veio a óbito no local.

Carro ficou completamente destruído com a batida | Foto: Filipe Aguiar

No total, foram dois caminhões, um de entulho e um do Sedex, um ônibus, um carro e uma moto envolvidos diretamente no acidente. Além desses, um ciclista que passava pelo local foi atingido e caiu. Um pouco mais acima na via, um engavetamento foi registrado quando carros tentaram frear para não colidirem com os outros veículos que já estavam acidentados.

No local, ainda há equipes dos Bombeiros, da Enel e da Polícia Militar. O trânsito apresenta quilômetros de congestionamento.