Vídeo: Acidente grave é registrado na Alameda São Boaventura, em Niterói

Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (17) na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, em Niterói. Ainda não há informações sobre possíveis feridos.

A batida envolvendo caminhões, ônibus, moto e carros de passeio aconteceu no sentido Rio da via, que tem todas as suas pistas interditadas, causando um extenso congestionamento que já chega na altura do bairro Baldeador.

Trânsito foi interrompido na via Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais

Na pista sentido São Gonçalo também registra-se trânsito lento, devido ao alto fluxo de curiosos.

De acordo com a NITTRANS, o trânsito está sendo desviado pela Rua Teixeira de Freitas.

*Em apuração