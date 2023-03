Casal é preso suspeito de matar cadela e filhotes a facadas

Casal foi flagrado matando cadela e filhores embaixo da árvore e se desfazendo do corpo - Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira (10), os policiais da 66ª DP (Piabetá), prenderam Alex Silva Clementino e Jane do Carmo Sabino na Baixada Fluminense. O casal foi flagrado em vídeos gravados por vizinhos, com uma faca, e segundo relatos, matando uma cadela e também os filhotes do animal.

Os vizinhos postaram as imagens nas redes sociais e a Secretaria Municipal de Defesa dos Animais denunciou o caso à Polícia Civil.

A prisão preventiva da dupla foi pedida pelo crime de maus-tratos à animais com resultado em morte. Na delegacia, foi apurado ainda que, além de matar a cadela, eles mataram os 11 filhotes do animal. Na sequência, colocaram em um saco e descartaram em local incerto.



O delegado Tiago Venturini comandou as investigações e a prisão realizada na manhã desta sexta.