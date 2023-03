Mulher deixa cão saudável no pet shop e recebe as cinzas do animal

"Entreguei saudável e me devolveram as cinzas," lamentou a dona - Foto: Divulgação

Após deixar seus pets Luizinho e Bolinha em um pet shop para serem tosados, Rosane Martins recebe notícia da morte de um dos seus cachorrinhos, na tarde da última terça-feira (28). O caso aconteceu no Bairro Caiçara , em Campo Grande (MS).

O veterinário do estabelecimento ligou para a dona , explicando que havia acontecido um acidente com o Luizinho e ele veio à óbito. Ao ser indagado como havia ocorrido a morte , o veterinário respondeu que o bichinho tomou banho, foi tosado e na hora de ser secado, teve uma convulsão e morreu.

Imediatamente, Rosane acionou à Polícia Militar que enviou uma viatura até o local. Ao entrar no estabelecimento, a mulher encontrou o animal coberto com uma toalha, com a língua de fora, sangue na boca e defecado.

Sem saber o que fazer com o corpinho dele, a atendente sugeriu cremá-lo e entregar as cinzas, relatou Rosane.

Após o episódio, ela registrou um boletim de ocorrência por ato culposo por parte da clínica.