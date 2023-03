Família procura por papagaio de 43 anos desaparecido na Trindade

A família de um papagaio de mais de 40 anos que sumiu no último domingo (5) na Trindade busca informações que possam ajudar a encontrá-lo. Luro, como é chamado, andava livre pela casa e acabou fugindo na Rua Uberlândia, na Trindade.

O animal tem cerca de 43 anos e tem as penas verdes com amarelo. Ele era o bichinho de estimação da mãe de Moacir, que deixou o papagaio com o filho antes de falecer. Ele cuida de Luro há mais de 3 anos.

“Temos muito apego por ele, meu marido está muito triste”, conta Áurea, esposa de Moacir.

Por estar há muito tempo com os donos, eles explicam que Luro é como se fosse um membro da família e que dificilmente irá se adaptar a um ambiente novo, pela idade.

“Peço que quem estiver com ele, por favor, nos entregue” lamenta.

Quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro de Luro, pode entrar em contato com o número: (21) 96433-4042.

