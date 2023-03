Enel encontra furtos de energia em Niterói e Macaé

A Enel Distribuição Rio encontrou furtos de energia em operações realizadas ontem (9) em Niterói e Macaé. Em Niterói, equipes da distribuidora encontram ligações irregulares em três bares e restaurantes na Praia de Itaipu. Já em Macaé, na Região Norte Fluminense, as infrações foram flagradas em uma confecção de roupas e em uma loja de biscoitos.

Em Niterói, o operativo da Enel contou com o apoio de policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e da perícia criminal do ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli). Em três bares e restaurantes da Praia de Itaipu, as equipes flagraram ligações clandestinas diretas com a rede de energia da Enel. Um dos três comércios, que não apresentava cliente cadastrado na Enel Distribuição Rio, ficou sem fornecimento de energia após o flagrante. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidos pelos policiais à delegacia, onde foram lavrados os autos de prisão.

Leia mais:

➢ Enel encontra furtos de energia em Niterói e Iguaba Grande

➢ Morador da Estrela do Norte relata estar há mais de 48 horas sem energia elétrica

Em Macaé, a operação aconteceu com o apoio de policiais da 123ª Delegacia de Polícia e da perícia criminal do ICCE, após o registro de denúncia anônima. As equipes flagraram ligações diretas clandestinas com a rede Enel em uma confecção de roupas e em uma loja de biscoitos, localizadas no bairro Ajuda de Baixo. Os dois estabelecimentos não possuíam medidor de energia e estavam com equipamentos eletrônicos em funcionamento. Após a inspeção, os responsáveis pelos dois comércios foram conduzidos pelos policiais à delegacia, onde foram lavrados os autos de prisão.



Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/ ou pelo aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.