Enel encontra furtos de energia em Niterói e Iguaba Grande

A Enel Distribuição Rio encontrou furtos de energia em operações realizadas ontem (6) em Niterói e Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Em Niterói, equipes da distribuidora encontram ligações irregulares de energia em bares e em uma pensão, no Centro. Já em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, as infrações foram flagradas em uma oficina mecânica e em duas residências.

Em Niterói, o operativo da Enel contou com o apoio de policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e da perícia criminal do ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli). Na Rua 15 de Novembro, a ação flagrou uma ligação direta na rede de energia, que abastecia um sobrado. Além de uso residencial, o local abriga uma pensão e um bar. O responsável pelo estabelecimento foi conduzido pelos policiais à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão.

Também na Rua 15 de Novembro, as equipes da Enel encontraram fornecimento irregular de energia em outro bar. O estabelecimento, que estava fechado ao público no momento da operação, era abastecido por uma ligação direta clandestina com a rede Enel. Após encontrar diversos equipamentos elétricos em funcionamento, as equipes abriram um registro de ocorrência pelo crime de furto de energia, qualificando o responsável pela unidade consumidora envolvida.

Em Iguaba Grande, a operação aconteceu com o apoio de policiais da 129ª Delegacia de Polícia e da perícia criminal do ICCE, após o registro de denúncia anônima. As equipes flagraram uma ligação direta com a rede Enel em uma oficina mecânica localizada no bairro Cidade Nova. O proprietário do estabelecimento estava no local e foi conduzido pelos policiais à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão. Ainda no bairro Cidade Nova, a operação encontrou irregularidades em duas residências. Os proprietários dos imóveis foram conduzidos pelos policiais à delegacia, onde foram lavrados os autos de prisão.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/ ou pelo aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.