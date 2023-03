Morador da Estrela do Norte relata estar há mais de 48 horas sem energia elétrica

Uma residência na Estrela do Norte já está há mais de dois dias enfrentando a falta de energia. De acordo com um morador do bairro em São Gonçalo, sua casa é a única na região que está sem luz desde às 13h do último domingo (05/03).

Wellington Pereira, de 61 anos, conta que tem tentado entrar em contato com a concessionária responsável pela distribuição de energia no município mas não conseguiu ainda que sua luz retornasse. "Abrimos vários protocolos com a Enel, com a ouvidoria, até com a agência reguladora e até agora nada. Toda vez que a gente liga prometem corrigir em no máximo 48h, mas não cumprem", explica o morador.

A família chegou a procurar um eletricista particular para saber qual era o problema e, segundo a avaliação profissional, o problema está em um dispositivo da Enel que leva a energia do poste para a casa deles.

No domicílio, Wellington vive com sua esposa e a mãe de 85 anos, que, por conta de problemas de saúde, tem sofrido ainda mais com a falta de energia. "Minha sogra de 85 anos tem problema de enfisema pulmonar e asma. Nesse calor, como a gente vai cuidar dela sem poder ligar nem um ventilador?", relatou Wellington.

Procurada, a Enel informou que "uma equipe está programada para ir ao local realizar os reparos no início da noite de hoje (07/03)".