"Chuvas de vermes" atinge Pequim sem motivo aparente

Recentemente, vídeos publicados nas redes sociais, mostraram "chuva de vermes", cobrindo ruas e veículos em Pequim, na China. Autoridades ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o fenômeno.

Os moradores da cidade foram orientados a sair de casa com guarda-chuvas para se proteger dos vermes, informou o jornal El Herald.

São várias as hipóteses levantadas pelos usuários. Para alguns, a "chuva" seria uma consequência do fenômeno denominado " Lua Cheia de Verme", que ocorreria na última lua cheia de inverno no hemisfério norte; período em que começa o descongelamento do solo e por isso, os vermes surgem.

Outra hipótese é que os vermes sejam flores de choupo, que se assemelham a lagartas. E com as chuvas, as folhas caíram e grudaram nos carros, parecendo vermes.

Religiosos acreditam que seja o início do " Apocalipse". De acordo com a Bíblia , vários desastres naturais e sinais estranhos denunciam o fim dos tempos.