Preso por roubar carro de Péricles teria vendido automóvel por 12 mil reais

Carro foi localizado no dia seguinte ao do crime, no Parque São Lucas - Foto: Reprodução

O jovem de 23 anos preso por participar do roubo ao carro do cantor Péricles, no último dia 16, contou à Polícia que negociou o automóvel roubado por 12 mil reais. O acusado é parente de vizinhos da mãe do sambista e confessou dirigir o veículo usado no crime, que aconteceu em Santo André, São Paulo.

Identificado como Guilherme Toshihiko Shiozuka, o suspeito contou aos policiais, em depoimento, que negociou a Land Rover Discovery, de cor cinza e modelo 2022, por cerca de 12 mil e negociou o valor com um comparsa. O veículo é avaliado em 300 mil reais.

Ele contou ainda que as placas do carro foram trocadas e arremessadas em um córrego na região. O automóvel foi localizado no dia seguinte ao do assalto desmontado e sem peças no Parque São Lucas, Zona Leste da capital paulista. Cartões bancários, documentos e uma mochila com roupas também foram levados pelos criminosos.

De acordo com informações da Polícia, Guilherme teve pelo menos 13 passagens policiais por roubo desde 2016. Uma suposta companheira dele mora próximo ao local onde o carro foi localizado "depenado". Além disso, familiares dele vivem próximo à casa da mãe de Péricles, onde o roubo aconteceu.



Agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) estão investigando o caso e apurando se o crime foi premeditado.