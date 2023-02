Polícia suspeita de roubo encomendado do carro de Péricles

O carro do cantor foi achado em um desmanche em São Paulo - Foto: Divulgação

A polícia suspeita que o roubo do carro do cantor Péricles, avaliado em R$ 600 mil, pode ser uma ação encomendada de uma quadrilha especializada em roubo e desmanche de veículos, que estaria atrás de peças específicas da Land Rover Discovery 2022. O caso ocorreu na última quinta-feira (16) , por volta das 20h20, na cidade de Santo André, São Paulo, onde mora a mãe do cantor.

Câmeras de segurança mostram o momento em que o cantor, acompanhado da mulher e filha, saem da casa de sua mãe, e é rendido pelo bandido. Segundo o Boletim de Ocorrência, as vítimas foram rendidas por 2 bandidos , que aguardaram 40 minutos pela saída do cantor . Um deles estava armado e o outro dava cobertura dentro de um Fiat Uno branco.

A polícia suspeita de um homem ,ja´detido por roubos de carros em São Paulo. Após o roubo, o carro que possuía rastreador, ajudou a polícia a localizá-lo , na sexta-feira (17), já desmontado em um desmanche no Parque São Lucas, na zona leste da capital.

Segundo a investigação, os criminosos se dividem em 3 equipes: a primeira, rouba o veículo; a segunda, transporta para o local do desmanche e o terceiro, desmonta o carro. Segue a apuração para encontrar os homens diretamente envolvidos no assalto.