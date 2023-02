Chuvas voltam a provocar enchentes, destruição e alagamentos em SG e Niterói (vídeos)

As fortes chuvas voltaram a provocar transtornos, enchentes e destruição em Niterói e São Gonçalo nessa sexta-feira (17). Confirmando a previsão do Serviço de Meteorologia, densas núvens se formaram no fim da tarde, num prenúncio de que mais uma chuva forte estava para acontecer. O temporal começou no Rio e se espalhou por outras cidades do Grande Rio.

Em São Gonçalo, uma queda de barreiras, na altura do quilômetro 312, na altura do Boavista, em sentido São Gonçalo-Itaboraí, provocou engarrafamento quilométrico até Niterói. O fato de um grande número de motoristas estar utilizando essa estrada, em função da saída do feriado de Carnaval, fez com que o trânsito ficasse caótico. Até às 22h, a situação continuava a mesma no local.

RJ-104 - Na RJ-104, outro engarrafamento quilométrico se formou, mas dessa vez por conta de um acidente envolvendo dois carros de passeio, na altura de Tribobó, em sentido Alcântara. O problema gerou engarrafamentos até a altura do Caramujo, em Niterói.

Enchentes - Durante o temporal, imagens de alagamentos, por causa de transbordamentos de rios em São Gonçalo e Niterói, viralisaram nas redes sociais. Até o fechamento desta edição, não havia informações se as chuvas deixaram vítimas.

* Em apuração

