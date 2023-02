Corpos de pai e filha de 4 anos são encontrados no Engenho Pequeno

Depois de 53 horas de trabalhos ininterruptos, o Corpo de Bombeiros resgatou, sem vida, na madrugada desta quinta-feira (16), Allan Santiago Cabral, de 45 anos, e a filha Maitê Santiago Pereira, de 4 anos, vítimas do desabamento de uma residência na rua Adelino Ferreira Brasil, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo.

Mais cedo, as equipes já haviam encontrado o corpo de Rosilene Pereira Santiago, de 34 anos, esposa de Allan e mãe de Maitê, sob os escombros da casa, que foi atingida por um deslizamento de terra na última segunda-feira (13), após fortes chuvas no município. Segundo relatos, pai, mãe e filha teriam sido surpreendidos pela lama e não conseguiram deixar o imóvel.

Bombeiros trabalharam até a madrugada para encontrar as vítimas | Foto: Divulgação/CBMERJ

Os corpos do casal e da filha foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. Parentes da família devem comparecer no local, nesta quinta-feira (16), para o procedimento que libera os corpos para o sepultamento.

Cerca de 60 militares, incluindo especialistas em salvamento em desastres envolvendo estruturas colapsadas, foram empenhados nas buscas pelos desaparecidos, com apoio de cães farejadores e drones.

O bairro do Engenho Pequeno já registra quatro mortes causadas pelas chuvas, desde o início da semana. Além da família, Roseli de Castro, de 51 anos, foi uma das vítimas fatais. Ela morava na Rua Antônio Felix da Silva. Seu corpo foi sepultado no início da tarde desta quarta-feira (15), no cemitério São Miguel.