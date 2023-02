Conheça 5 curiosidades históricas sobre o Carnaval

O Carnaval está chegando, e muitos fatos históricos marcam uma das festas mais populares do Brasil. Apesar da proximidade Brasileira, a origem da folia surgiu na Antiguidade e foi tomando diversos formatos pelo mundo.

Para o professor de História, Luiz Fernando Marques de Carlo, estar atento às origens do Carnaval, principalmente para os alunos que estão se preparando para o ENEM e os vestibulares. “É comum vermos textos que remetem aos períodos do Brasil, com músicas e marchinhas de Carnaval, por exemplo, nas provas dos alunos. A festa é uma manifestação popular que conta a história do nosso país, ao longo do tempo”.

A origem das fantasias, por exemplo, é um hábito que veio da Roma Antiga, assim como máscaras que eram usadas pela nobreza, para não serem reconhecidas. Carlos Gregório dos Santos Gianelli, Professor de História em Florianópolis, comenta sobre o surgimento das canções de Carnaval.

“Durante o Renascimento, nas cidades italianas, os teatros improvisados se tornaram muito populares, ali foi o surgimento da Commedia Dell’arte, e das canções que passaram a acompanhar os desfiles com carros decorados”, reforça.

Origem do Carnaval

O nascimento da festa pode ser interpretado de duas maneiras: a primeira entende o carnaval como uma festa cristã e relaciona sua origem, da forma como conhecemos, com o jejum quaresmal. A palavra vem do latim carnis levale, que significa retirar a carne – prática realizada durante a Quaresma.

Já a outra interpretação de sua origem remonta a tradições da antiguidade. Na Babilônia, duas festas podem ter originado o carnaval: em uma delas, um prisioneiro assumia a figura de um rei e curtia como tal antes de ser açoitado; na outra, o rei perdia seus emblemas de poder e era humilhado em frente à estátua de uma divindade. As duas festas babilônicas simbolizam a subversão de papéis sociais: o escravo vestido de rei e o rei vestido de escravo podem ter originado a prática de se fantasiar nas celebrações.

Há ainda uma terceira tradição histórica que associa o carnaval às festas dionisíacas de origem greco-romana, que eram marcadas pela embriaguez e pela entrega aos prazeres da carne.

Para guardar acontecimentos importantes do Carnaval, os especialistas listaram 5 curiosidades históricas sobre o período da folia:

1 - Carnaval no Brasil

No ano de 1641 o Carnaval chega ao país, no Rio de Janeiro junto aos portugueses, a festa tinha origem dos Bailes Venezianos, e era dividida em dois tipos - popular e familiar.

2 - A primeira marchinha

A música registrada em 1889, é conhecida como a primeira marcha de Carnaval, “Abre Alas”, foi composta por Chiquinha Gonzaga, para o Cordão Carnavalesco Rosa de Ouro. Sua importância foi tão grande para a música nacional que o dia do seu aniversário foi escolhido para instituir o Dia da Música Popular Brasileira, de acordo com a Lei 12.624, de maio de 2012.

Chiquinha Gonzaga | Foto: Divulgação

3 - Os Blocos de Rua

De origem na metade do século XIX, o primeiro bloco de Carnaval no Brasil foi o “Congresso das Sumidades Carnavalescas”, que surgiu no Rio de Janeiro, em 1855, um de seus fundadores foi o escritor José de Alencar.

Escritor José de Alencar | Foto: Divulgação

4 - As Escolas de Samba

Surgidas na década de 1920, a primeira Escola de Samba tinha o nome “Deixa Falar”, e foi fundada em 1928, outra Escola que logo em seguida ganhou as ruas do Rio de Janeiro, foi a “Vai Como Pode”, hoje conhecida como Portela, a primeira disputa aconteceu em 1932”.

5 - Sambas-enredo que contam a história do Brasil

Entre as histórias contadas nos desfiles de Carnaval, muitos sambas enredo contam a e retratam períodos da História do Brasil, Cultura, Folclore, Questões Sociais e Políticas, entre eles estão: Exaltação a Tiradentes,- Império Serrano (1949), Xica da Silva - Salgueiro (1963), Aquarela do Brasil - Império Serrano (1964), Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade - Vila Isabel (1972), História para ninar gente grande - Mangueira (2019).