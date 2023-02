Carnaval: confira a programação de blocos, carnavais de bairro e matinês em Niterói

Niterói recebe mais de 50 blocos no carnaval deste ano - Foto: Filipe Aguiar

O carnaval da cidade de Niterói terá uma extensa programação que agitará os foliões até o último domingo do mês (26). São mais de 50 blocos, 35 carnavais de bairro e 15 matinês. Neste final de semana (18 e 19), estão programados 13 blocos, entre eles o Bloco do Cantusca, o Se Der Certo Continua, o Bloco das Piranhas do Preventório e o Vermelho e Branco.

O tradicional Bloco do Cantusca, que vai acontecer no sábado (18), no Clube Canto do Rio, terá 300 abadás que podem ser trocados por 2kg de alimento não perecível, que serão doados para a Campanha Niterói Solidária.

Já o desfile oficial das Escolas de Samba de Niterói está previsto para acontecer nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Caminho Niemeyer, a partir das 19h, com entrada franca. Serão 23 agremiações divididas em três grupos.



Programação:

Sexta-feira (17)

- Bloco Toca Para Mim – Barreto – Parado na Rua Galvão – das 17h às 23h

- Bloco da LESNIT – Fonseca – parado na Rua São José 279 – das 14h às 18h

- Bloco Folia dos Bois – Barreto – Rua Presidente Craveiro Lopes 382 até o 684 – das 18h às 23h

Sábado (18)

Blocos:

- Bloco Amigos dos Bugres – Viçoso Jardim – das 14h às 16h

- Bloco Azulão – Rio do Ouro – Est. Velha de Maricá, em frente à 75ª – das 15h às 21h

- Bloco do Cantusca – Centro – Clube Canto do Rio – das 10h30 às 14h

- Bloco Se Der Certo Continua – Itaipu/Av. Central – Shopping Ibiza – das 20h às 23h

Matinês:

- Trio elétrico na Rua Nóbrega – Das 15h às 17h

- Bistrô MAC – Das 16h às 20h (Reservas – 2629-1416)

- Matinê do Jardim Icaraí – Rua Leandro Mota – Sáb a Ter – das 12h às 19h

- Carnaval da Nóbrega – Matinê com Banda Infantil – Das 14h às 16h/Das 17h às 19h – Banda de Marchinhas

- Carnaval Infantil de São Francisco – Sáb a Ter – 10h às 18h – Pça Dom Orione – Rua Gen. Rondon 279, São Francisco

- Matinê do Barreto – Horto do Barreto – Das 11h às 17h

Carnaval de bairro:

- Carnaval da Trav. da Fonte, Fonseca – parado na Quadra Lenir Andrade – das 16h às 22h

- Carnaval do Tibau – Piratininga – Parado no Jardim Imbuí, em frente ao restaurante do Tibau – das 17h às 2h

- Cafubá – parado na Rua Godofredo Garcia Justo – (Antiga Rua 53) – das 20h às 2h

- Carnaval da Av. Central – Itaipu – parado na Av. Central (entre as Ruas 38 e 43 – de sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite

- Engenho do Mato – parado na Praça Irênio de Matos Pereira – das 18h até meia noite

- Rio do Ouro – Parado em frente à Praça do Rio do Ouro – das 18h até meia noite

- Largo da Batalha – Parado nas ruas Jornalista Silvia Thomé e Nilo de Freitas – das 19h às 2h

- Sapê – Parado na Est. Washington Luís – Rua C (Rodo do Sapê) – das 19h às 2h

- Badu – Parado na Rua Alcebíades Pinto s/n – das 16h às 2h

- Icaraí – Parado na Praça Getúlio Vargas – das 10h às 22h

- Jardim Icaraí – Carnaval da Nóbrega – entre as ruas Domingues de Sá e Cinco de Julho – das 14h às 22h

- Santa Rosa – Carnaval da Comunidade do Viradouro – parado na Rua Mário Viana 858 (Ponto final do ônibus 53) – das 19h até meia noiteCavalão

- Carnaval do Cavalão – Parado na Est. Do Cavalão 246 (em frente ao CEPROMEC) – Das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo do Marrão – parado na Pça Raul de Oliveira Rodrigues – sábado a segunda-feira, das 10h às 23h

- Ingá – Carnaval da Associação Carnavalesca Amigos do Ingá – horário e local a serem definidos

- Ponta da Areia – Pça Doutor Vitorino – sábado, segunda-feira e terça-feira, das 18h até meia noite – domingo, das 10h até meia noite

- Fonseca – Carnaval de Matinê Horto do Fonseca – das 14h às 19h

- Barreto – Rua Gal. Castrioto (entre as ruas Galvão Bueno e João de Deus Freitas) – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h – terça-feira – das 18h até meia noite

- Barreto – Carnaval do Largo do Barradas – parado na Rua Benjamim Constant, entre as ruas Porciúncula e José Vicente Sobrinho – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h – terça-feira – das 18h até meia noite

- Engenhoca – parado na Rua Ver. José Vicente Sobrinho (entre os números 680 e 895 – de sábado a segunda-feira, das 19h às 2h e terça-feira, das 19h até meia noite

- São Francisco – Pça Dom Orione – das 10h às 18h

- Charitas – Carnaval do Preventório – parado no Calçadão do Preventório – sábado, domingo e segunda-feira, das 18h às 2h – terça-feira, das 18h até meia noite

- Jurujuba – Pça da Asa Delta – das 17h até meia noite

- Viçoso Jardim – parado na Trav. São José s/n – sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite.

Domingo (19)

Blocos:

- Bloco Flecha de Itaipu – parado na Av. Ewerton Xavier (Av. Central)/Maravista – das 20h às 23h

- Bloco da UESBCN – Santa Rosa – parado na Trav. Francisco da Cruz Nunes – das 14h às 16h

- Bloco Unidos da Cachimblema – Várzea das Moças – das 18h às 21h

- Bloco Unidos do Castro – Fonseca – parado na Ladeira do Castro 320 – das 14h às 19h

- Bloco das Piranhas do Preventório – Charitas – parado no Preventório – das 15h às 18h

- Bloco Vermelho e Branco – Jurujuba – das 16h às 19h

- Bloco Genildo do Maracujá – Fonseca – parado no Horto do Fonseca – das 15h às 17h

- Banda Benefício – Lgo da Batalha – Rua Jornalista Silvia Thomé – das 16h às 19h

- Bloco Bode Zé – Lgo da Batalha – Est. Pastor Erasmo Braga – das 10h às 13h

Matinês:

- Matinê do Fonseca – Trav. Continental s/n (Acesso pela Rua Alzira Vargas 61) – Das 14h às 18h

- Matinê do Jardim Icaraí – Rua Leandro Mota – Sáb a Ter – das 12h às 19h

- Carnaval da Nóbrega – Matinê com Banda Infantil – Das 14h às 16h/Das 17h às 19h – Banda de Marchinhas

- Carnaval Infantil de São Francisco – Sáb a Ter – 10h às 18h – Pça Dom Orione – Rua Gen. Rondon 279, São Francisco

- Matinê do Barreto – Horto do Barreto – Das 11h às 17h

Carnaval de bairro:

- Carnaval da Trav. da Fonte, Fonseca – parado na Quadra Lenir Andrade – das 16h às 22h

- Carnaval de Rua (Matinê)- Fonseca – Parado na Trav. Continental, s/n (acesso pela Rua Alzira Vargas 61) – das 14 às 18h

- Carnaval do Tibau – Piratininga – Parado no Jardim Imbuí, em frente ao restaurante do Tibau – das 17h às 2h

- Cafubá – parado na Rua Godofredo Garcia Justo – (Antiga Rua 53) – das 20h às 2h

- Carnaval da Av. Central – Itaipu – parado na Av. Central (entre as Ruas 38 e 43 – de sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite

- Engenho do Mato – parado na Pça Irênio de Matos Pereira – das 18h até meia noite

- Rio do Ouro – Parado em frente à Pça do Rio do Ouro – das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo da Batalha – Parado nas ruas Jornalista Silvia Thomé e Nilo de Freitas – das 19h às 2h

- Sapê – Parado na Est. Washington Luís – Rua C (Rodo do Sapê) – das 19h às 2h

- Badu – Parado na Rua Alcebíades Pinto s/n – das 16h às 2h

- Icaraí – Parado na Praça Getúlio Vargas – das 10h às 22h

- Jardim Icaraí – Carnaval da Nóbrega – entre as ruas Domingues de Sá e Cinco de Julho – das 14h às 22h

- Santa Rosa – Carnaval da Comunidade do Viradouro – parado na Rua Mário Viana 858 (Ponto final do ônibus 53) – das 19h até meia noite

- Carnaval do Cavalão – Parado na Est. Do Cavalão 246 (em frente ao CEPROMEC) – Das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo do Marrão – parado na Pça Raul de Oliveira Rodrigues – sábado a segunda-feira, das 10h às 23h

- Ingá – Carnaval da Associação Carnavalesca Amigos do Ingá – horário e local a serem definidos

- Ponta da Areia – Pça Doutor Vitorino – sábado, segunda-feira e terça-feira, das 18h até meia noite – domingo, das 10h até meia noite

- Fonseca – Carnaval de Matinê Horto do Fonseca – das 14h às 19h

- Barreto – Rua Gal. Castrioto (entre as ruas Galvão Bueno e João de Deus Freitas) – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h – terça-feira – das 18h até meia noite

- Barreto – Carnaval do Largo do Barradas – parado na Rua Benjamim Constant, entre as ruas Porciúncula e José Vicente Sobrinho – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h – terça-feira – das 18h até meia noite

- Engenhoca – parado na Rua Ver. José Vicente Sobrinho (entre os números 680 e 895 – de sábado a segunda-feira, das 19h às 2h e terça-feira, das 19h até meia noite

- São Francisco – Pça Dom Orione – das 10h às 18h

- Charitas – Carnaval do Preventório – parado no Calçadão do Preventório – sábado, domingo e segunda-feira, das 18h às 2h – terça-feira, das 18h até meia noite

- Jurujuba – Pça da Asa Delta – das 17h até meia noite

- Viçoso Jardim – parado na Trav. São José s/n – sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite.

Segunda-feira (20)

Blocos:

- Bloco das Piranhas de Jurujuba – Jurujuba – das 16h às 19h

- Bloco Xurupita – Lgo da Batalha – Rua Pe. Pedro Martinottid – das 17h às 18h

Matinês:

- Matinê do Fonseca – Trav. Continental s/n (Acesso pela Rua Alzira Vargas 61) – Das 14h às 18h

- Matinê do Jardim Icaraí – Rua Leandro Mota – Sáb a Ter – das 12h às 19h

- Carnaval da Nóbrega – Matinê com Banda Infantil – Das 14h às 16h/Das 17h às 19h – Banda de Marchinhas

- Carnaval Infantil de São Francisco – Sáb a Ter – 10h às 18h – Pça Dom Orione – Rua Gen. Rondon 279, São Francisco

- Matinê do Barreto – Horto do Barreto – Das 11h às 17h

- Trio Elétrico na Rua Nóbrega – Das 14h às 16h

- Matinê do Reserva Cultural – Das 17h às 20h (Inf. 97506-3503 ou 98822-1182)

Carnaval de bairro:

- Carnaval da Trav. da Fonte, Fonseca – parado na Quadra Lenir Andrade – das 16h às 22h

- Carnaval de Rua (Matinê) - Fonseca – Parado na Trav. Continental, s/n (acesso pela Rua Alzira Vargas 61) – das 14 às 18h

- Carnaval do Tibau – Piratininga – Parado no Jardim Imbuí, em frente ao restaurante do Tibau – das 17h às 2h

- Cafubá – parado na Rua Godofredo Garcia Justo – (Antiga Rua 53) – das 20h às 2h

- Carnaval da Av. Central – Itaipu – parado na Av. Central (entre as Ruas 38 e 43 – de sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite

- Engenho do Mato – parado na Pça Irênio de Matos Pereira – das 18h até meia noite

- Rio do Ouro – Parado em frente à Pça do Rio do Ouro – das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo da Batalha – Parado nas ruas Jornalista Silvia Thomé e Nilo de Freitas – das 19h às 2h

- Sapê – Parado na Est. Washington Luís – Rua C (Rodo do Sapê) – das 19h às 2h

- Badu – Parado na Rua Alcebíades Pinto s/n – das 16h às 2h

- Icaraí – Parado na Praça Getúlio Vargas – das 10h às 22h

- Jardim Icaraí – Carnaval da Nóbrega – entre as ruas Domingues de Sá e Cinco de Julho – das 14h às 22h

- Santa Rosa – Carnaval da Comunidade do Viradouro – parado na Rua Mário Viana 858 (Ponto final do ônibus 53) – das 19h até meia noite

- Carnaval do Cavalão – Parado na Est. Do Cavalão 246 (em frente ao CEPROMEC) – Das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo do Marrão – parado na Pça Raul de Oliveira Rodrigues – sábado a segunda-feira, das 10h às 23h

- Ingá – Carnaval da Associação Carnavalesca Amigos do Ingá – horário e local a serem definidos

- Ponta da Areia – Pça Doutor Vitorino – sábado, segunda-feira e terça-feira, das 18h até meia noite – domingo, das 10h até meia noite

- Fonseca – Carnaval de Matinê Horto do Fonseca – das 14h às 19h

- Barreto – Rua Gal. Castrioto (entre as ruas Galvão Bueno e João de Deus Freitas) – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h – terça-feira – das 18h até meia noite

- Barreto – Carnaval do Largo do Barradas – parado na Rua Benjamim Constant, entre as ruas Porciúncula e José Vicente Sobrinho – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h – terça-feira – das 18h até meia noite

- Engenhoca – parado na Rua Ver. José Vicente Sobrinho (entre os números 680 e 895 – de sábado a segunda-feira, das 19h às 2h e terça-feira, das 19h até meia noite

- São Francisco – Pça Dom Orione – das 10h às 18h

- Charitas – Carnaval do Preventório – parado no Calçadão do Preventório – sábado, domingo e segunda-feira, das 18h às 2h – terça-feira, das 18h até meia noite

- Jurujuba – Pça da Asa Delta – das 17h até meia noite

- Viçoso Jardim – parado na Trav. São José s/n – sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite.

Terça-feira (21)

Blocos:

- Bloco Arrasta Tudo Clube Humaitá – Barreto – Rua Guimarães Junior 20 – das 12h às 17h

- Bloco Pra Comer Tem Que Chupar – Lgo da Batalha – Rua do Samba – das 20h até meia noite

- Bloco Carnavalesco 5% – Cubango – em frente à Quadra da GRES Acadêmicos do Cubango – das 18h às 22h

- Bloco Chega Por Cima Que Brinco Por Baixo – Piratininga – Av. Alm. Tamandaré – das 13h às 20h

Matinês:

- Matinê do Fonseca – Trav. Continental s/n (Acesso pela Rua Alzira Vargas 61) – Das 14h às 18h

- Matinê do Jardim Icaraí – Rua Leandro Mota – Sáb a Ter – das 12h às 19h

- Carnaval da Nóbrega – Matinê com Banda Infantil – Das 14h às 16h/Das 17h às 19h – Banda de Marchinhas

- Carnaval Infantil de São Francisco – Sáb a Ter – 10h às 18h – Pça Dom Orione – Rua Gen. Rondon 279, São Francisco

- Matinê do Barreto – Horto do Barreto – Das 11h às 17h

- Carnaval do Circo Lekolé – Das 16h às 20h30

Carnaval de bairro:

- Carnaval de Rua (Matinê)- Fonseca – Parado na Trav. Continental, s/n (acesso pela Rua Alzira Vargas 61) – das 14 às 18h

- Carnaval do Tibau – Piratininga – Parado no Jardim Imbuí, em frente ao restaurante do Tibau – das 17h às 2h

- Cafubá – parado na Rua Godofredo Garcia Justo – (Antiga Rua 53) – das 20h às 2h

- Carnaval da Av. Central – Itaipu – parado na Av. Central (entre as Ruas 38 e 43 – de sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite

- Engenho do Mato – parado na Pça Irênio de Matos Pereira – das 18h até meia noite

- Rio do Ouro – Parado em frente à Pça do Rio do Ouro – das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo da Batalha – Parado nas ruas Jornalista Silvia Thomé e Nilo de Freitas – das 19h às 2h

- Sapê – Parado na Est. Washington Luís – Rua C (Rodo do Sapê) – das 19h às 2h

- Badu – Parado na Rua Alcebíades Pinto s/n – das 16h às 2h

- Icaraí – Parado na Praça Getúlio Vargas – das 10h às 22h

- Jardim Icaraí – Carnaval da Nóbrega – entre as ruas Domingues de Sá e Cinco de Julho – das 14h às 22h

- Santa Rosa – Carnaval da Comunidade do Viradouro – parado na Rua Mário Viana 858 (Ponto final do ônibus 53) – das 19h até meia noite

- Carnaval do Cavalão – Parado na Est. Do Cavalão 246 (em frente ao CEPROMEC) – Das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo do Marrão – parado na Pça Raul de Oliveira Rodrigues – sábado a segunda-feira, das 10h às 23h

- Ingá – Carnaval da Associação Carnavalesca Amigos do Ingá – horário e local a serem definidos

- Ponta da Areia – Pça Doutor Vitorino – sábado, segunda-feira e terça-feira, das 18h até meia noite – domingo, das 10h até meia noite

- Fonseca – Carnaval de Matinê Horto do Fonseca – das 14h às 19h

- Barreto – Rua Gal. Castrioto (entre as ruas Galvão Bueno e João de Deus Freitas) – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h – terça-feira – das 18h até meia noite

- Barreto – Carnaval do Largo do Barradas – parado na Rua Benjamim Constant, entre as ruas Porciúncula e José Vicente Sobrinho – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h – terça-feira – das 18h até meia noite

- Engenhoca – parado na Rua Ver. José Vicente Sobrinho (entre os números 680 e 895 – de sábado a segunda-feira, das 19h às 2h e terça-feira, das 19h até meia noite

- São Francisco – Pça Dom Orione – das 10h às 18h

- Charitas – Carnaval do Preventório – parado no Calçadão do Preventório – sábado, domingo e segunda-feira, das 18h às 2h – terça-feira, das 18h até meia noite

- Jurujuba – Pça da Asa Delta – das 17h até meia noite

- Viçoso Jardim – parado na Trav. São José s/n – sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite.

Domingo (26)

Matinê do Reserva Cultural – Das 15h às 18h (Inf. 97506-3503 ou 98822-1182)