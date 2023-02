Da superação à folia: Bugres do Cubango retorna ao Carnaval de Niterói com ensaios na Praça do Bumba

A G.R.E.S. Bugres Do Cubango está retornando ao Carnaval de Niterói após longos anos. A Escola foi fundada em 1969 como um bloco carnavalesco no bairro Cubango e logo depois, se tornou Gremio Recreativo, fazendo parte da história dos desfiles de Niterói. Através da equipe liderada pela presidente Juciara Siqueira, a agremiação passa por um processo de revitalização para fazer o primeiro desfile oficial no Carnaval de 2024..

O presidente da Liga das Escolas de Samba de Niterói (LesNit), Carlos Xororó, informou que a Bugres já está filiada à entidade, trâmite legal para iniciar as atividades visando a participação nos desfiles oficiais em Niterói no Carnaval do ano que vem.

"Eu peguei essa tarefa, junto à diretoria do Bugre, justamente como forma de revitalização do carnaval e também para manter essa cadeia produtiva cultural dentro dos bairros, tarefa que tem sido difícil. Vi junto ao Bugre uma oportunidade de crescimento, de um retorno. Estou nessa área há 41 anos e continuo fazendo a minha parte, que é revitalizar, renovar e formar o sambista", afirmou Xororó.

A escola está se preparando para ser avaliada pela Neltur no Carnaval de 2024, podendo vir a fazer parte do desfile oficial de Niterói a partir de 2025, conforme determina o regulamento oficial dos desfiles das escolas de samba no Carnaval de Niterói. Com isso, os ensaios e eventos culturais já estão sendo realizados pela agremiação, que escolheu a Praça do Bumba como palco de ensaio, local que é símbolo da revitalização da comunidade após a tragédia ocorrida em 7 de abril de 2010, onde após fortes chuvas na cidade de Niterói, um deslizamento de terra atingiu dezenas de casas no morro do Bumba, no Viçoso Jardim, bairro vizinho ao Cubango, deixando 48 moradores mortos.

"Os ensaios continuarão a acontecer na Praça do Bumba, que hoje é um lugar de recreação e atrai muitas crianças e moradores da comunidade. Conheço todos que morreram na tragédia de 2010 pois somos uma grande família. Estamos retornando para trazer alegria e união, e mesmo diante das dificuldades, que são muitas, com força de vontade, garra e a ajuda de todos, iremos conseguir retornar em grande estilo", disse a presidente do Bugres, Juciara Siqueira.

Coroação - O Bugres do Cubango realizou na Praça do Bumba, no dia 28 de janeiro, a coroação da rainha Lorena Garcia, que também é da comunidade. A escola está se preparando para desfilar como bloco no Carnaval desse ano.

Coroação da rainha do Bugres do Cubango, na Praça do Bumba | Foto: Divulgação

No próximo sábado (18), com o auxílio da Neltur, o Bugres realiza o seu primeiro Carnaval, com o Bloco Amigos do Bugre. A concentração acontece a partir de 13h na Praça do Bumba - Estrada Viçoso Jardim, Cubango. O evento contará com grupo de pagode, bateria e muito mais.

Bloco Amigos do Bugres desfilará pelas ruas do bairro no próximo domingo (18) | Foto: Divulgação

O retorno

A presidente do Bugres do Cubango, Juciara Siqueira, moradora do Bumba, tinha, há muitos anos, o desejo de trazer de volta a Escola que tem a história vinculada à sua família e às suas lembranças. Como uma criança da comunidade do Cubango, ela começou o seu amor pelo Carnaval desde muito nova e foi passista mirim do Bugres. Sua mãe e avó também foram presenças marcantes na agremiação, como porta-bandeira e diretora das baianas, respectivamente.

Juciara recebeu o incentivo de muitas pessoas da comunidade, além do apoio da vice-presidente, Volcenira Pimentel, e do tesoureiro Fábio Garcia, ambos também moradores do Bumba.

"O passado me traz muitas lembranças boas, principalmente a saudade da minha mãe desfilando. Ainda estamos com algumas dificuldades, pois é como começar do zero, ainda sem muitos instrumentos, sem quadra para ensaios, mas com força de vontade iremos conseguir", concluiu Juciara.

Na página do Bugres no Instagram é possível acompanhar a Escola e os próximos eventos que serão realizados.