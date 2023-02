Caso Daniel Alves: MP pede ao Tribunal de Barcelona que mantenha o jogador na prisão

A defesa do jogador afirma que ele tem raízes suficientes na Espanha para garantir que não fugirá, caso fosse solto da prisão - Foto: Reprodução

A defesa do jogador afirma que ele tem raízes suficientes na Espanha para garantir que não fugirá, caso fosse solto da prisão - Foto: Reprodução

O Ministério Público pediu, nesta quinta-feira ao Tribunal de Barcelona que mantenha Daniel Alves na prisão. A promotoria reforça os inúmeros indícios que, em sua opinião, o incriminam, incluindo as evidências de DNA, que foram reveladas na semana passada.

Segundo informações do Jornal espanhol 'Marca', na audiência que aconteceu nesta quinta (16), de portas fechadas para proteger a privacidade da vítima, a defesa do jogador voltou a questionar a versão da acusação, principalmente por não apresentar lesões vaginais. A defesa também afirma que ele tem raízes suficientes na Espanha para garantir que não fugirá, caso fosse solto da prisão.

A acusação insiste que o jogador pode fugir do país por um avião particular caso seja solto. Segundo o jornal El Periódico, o tribunal vai estudar não só se as provas são suficientes para incriminar o brasileiro, mas também se existe risco de fuga devido a sua capacidade econômica.

A audiência, que começou às 10h da manhã, está ocorrendo na terceira seção do Tribunal. Dependerá desta sessão, que irá ouvir as duas partes, a decisão sobre a permanência de Daniel Alves em prisão preventiva e se o caso será encaminhada a julgamento.