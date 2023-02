Bombeiros seguem fazendo buscas pela família no Engenho Pequeno

Após a segunda madrugada de trabalho ininterrupta, bombeiros e voluntários seguem nas buscas pela família soterrada no Engenho Pequeno, Em São Gonçalo. Nesta quarta-feira (15), dia que completa um ano da maior tragédia de Petrópolis, onde as chuvas deixaram 233 pessoas mortas, 55 voluntários também atuam na retirada dos escombros do local.

O trabalho segue sendo feito de forma manual por militares dos bombeiros e por bombeiros civis, voluntários do Grupamento Especializado em Desastres Naturais, de diversos pontos do Estado, que estão desde a última segunda-feira (13), atuando em parceria com os bombeiros.

No início da tarde da terça-feira (14), o cachorro da família foi localizado, já sem vida. Um aparelho celular e documentos também já foram localizados. Porém, pai, mãe e a filha do casal, de somente 4 anos, seguem desaparecidos.

Moradores da Rua Aidea Barreto Couto, onde aconteceu o deslizamento de terras seguem deixando seus lares e buscando abrigo em pontos da prefeitura ou em casa de familiares, já que ainda há risco de deslizamento no local.

Segundo dados da Prefeitura, 287 pessoas, que ficaram desalojadas, já estão abrigadas em pontos municipais.