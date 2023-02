Mulher que faleceu em desmoronamento no Engenho Pequeno perdeu tia em tragédia parecida

Casa de Roseli desabou por conta da chuva, no Engenho Pequeno - Foto: Filipe Aguiar e Kiko Charret

O eletricista José Carlos de Oliveira, de 60 anos, estava a caminho do trabalho quando recebeu uma ligação para informar que a sua casa, na localidade da Capelinha, no Engenho Pequeno, havia desabado. Quando chegou ao local, encontrou sua esposa, Roseli Batista de Castro, de 51 anos, sem vida.

A diarista estava em casa com o filho de 14 anos, que é pessoa com deficiência (PCD), quando tudo desmoronou por conta da chuva que caiu na cidade de São Gonçalo, na noite desta segunda-feira (13). Seu filho saiu dos escombros gritando por ajuda, mas a vítima não conseguiu sair.

José e Roseli estavam casados há 15 anos. Há seis moravam no Engenho Pequeno, mas são naturais de Xerém. Além de um menino, o casal também tem uma filha de 20 anos, que também é PCD.

"Nossa filha morava em Xerém com a vó e veio ficar com a gente em 2020, quando a casa da minha sogra foi invadida pela enchente. A tia da Roseli acabou perdendo a vida também durante a enchente no Jardim Olímpico, lá em Xerém", diz o eletricista.

Os vizinhos de Roseli conseguiram a retirar dos escombros da residência, porém ela já saiu do local sem vida. Seu marido passou a noite em claro ao lado do seu corpo, pois ainda aguarda-se a oficialização do óbito, para que em seguida haja a liberação para o sepultamento.

O corpo de Roseli segue, às 12h desta terça-feira (14), no chão da comunidade, esperando a chegada das autoridades para a sua liberação.

