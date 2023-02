Prefeitura decreta estado de emergência em São Gonçalo; 3 pessoas estão desaparecidas

A Prefeitura de São Gonçalo decretou estado de emergência em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Somente com a chuva da segunda (13), o índice pluviométrico, que mede o volume de chuva, alcançou 192 mm.

O prefeito, Capitão Nelson, declarou que a decisão foi tomada visando acelerar as respostas necessárias às chuvas, em conjunto com a Defesa Civil, já que os serviços públicos não estão conseguindo minimizar os transtornos sozinhos. A situação de emergência terá duração inicial de 90 dias, podendo ser prorrogada.

“Em uma semana o município recebeu uma quantidade d’água muito grande. Só a primeira chuva foi de um nível de 200 mm. A cidade não tem como comportar, mas estamos trabalhando. Todas as secretarias estão envolvidas sob instrução para ajudar quem precisa”, explicou o prefeito.

Autor: Kiko Charret/ Filipe Aguiar

Atualmente, 47 pontos de apoio aos que foram atingidos pelas chuvas estão abertos em todo o município.

Família desaparecida no Engenho Pequeno

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o município teve nove deslizamentos de terra.

No Engenho Pequeno, na Rua Aideia Barreto Couto, os bombeiros procuram desde o começo da manhã um casal e sua filha de 4 anos que estão desaparecidos após as fortes chuvas na localidade. A casa da família foi atingida por um deslizamento de terra. Até o momento, a equipe utiliza cães farejadores para ajudar nas buscas. Um cachorro do casal foi encontrado sem vida e um gato foi encontrado vivo.

Alan Santiago Cabral, de 45 anos; Rosilene Pereira Gomes Santiago, 34 anos e Maitê Pereira Santiago Cabral, de 4 anos, seguem desaparecidos.

Deslizamentos

Também na rua Aideia Barreto Couto, uma vizinha da família desaparecida, a manicure Thaís Tavares teve sua casa atingida por um raio enquanto atendia uma amiga. Segundos depois, a residência foi soterrada por um dos deslizamentos da região.

“Eu comecei a gritar socorro, achei que a casa fosse cair em cima de mim […] Eu perdi tudo. Tudo”, explicou.

Thaís, sua filha e Rayssa, a amiga que ela atendia conseguiram sair do local com ferimentos leves.