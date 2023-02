Chuva volta a provocar transtornos na região metropolitana; vídeos

Algumas cidades da região metropolitana, entre elas São Gonçalo e Niterói, voltaram a sentir os impactos da forte chuva que caiu nesse sábado (11). Durante toda a tarde, pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, deixaram vários bairros com pontos de alagamento e bolsões d'água; em alguns casos, houve falta de energia.

Em Icaraí, Niterói, as avenidas Sete de Setembro e Roberto Silveira ficaram totalmente inundadas logo após os primeiros minutos de chuva. Outros bairros que registraram pontos de alagamento foram o Centro, Fonseca e o Barreto.

Rua Cinco de Julho Divulgação

Autor: Divulgação

Icaraí | Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, alguns moradores chegaram a ironizar: "Niterói ou Veneza?", em menção aos canais existentes na cidade italiana.

Moradores flagram jacaré em enchente no Jardim Catarina, vídeo!



Em São Gonçalo, o cenário não foi diferente. Em alguns bairros, a rua desapareceu totalmente dando lugar a água com correnteza, como verdadeiros rios. Moradores registraram a alta no volume de água no Mutuá, Trindade, Galo Branco, Neves, Barro Vermelho, entre outros.

Água invadiu comércios no Mutuá | Foto: Divulgação

No Mutuá, um leitor gravou o momento em que a água invadiu uma barbearia. No Galo Branco, quem fazia compras no Supermercado Guanabara acabou ficando ilhado por algumas horas até que a chuva estiasse.

null Divulgação

Autor: Divulgação

Na Trindade, vários carros acabaram arrastados pela força da água.

Trindade Divulgação

Autor: Divulgação

Alagamento causa transtorno a moradores no Jardim Catarina; vídeo



Há quatro dias, a chuva de mesma intensidade causou diversos transtornos a moradores dos bairros citados, incluindo Jardim Catarina, Santa Catarina, Zumbi, e outros.

No Jardim Catarina, os moradores ainda não tiveram tempo de se recuperar dos estragos do início da semana. Na ocasião, a localidade da Guaxa, um dos pontos onde o alagamento chegou a quase dois metros de altura, ainda era difícil a locomoção devido à altura da água, que demorou a ser escoada.

Mais de 30 pessoas chegaram a ter que ser resgatadas de barco de suas casas inundadas.

Pelo menos duas tragédias foram registradas na região em consequências da última chuva. Na Comunidade da Coruja, uma jovem de 22 anos acabou soterrada após um deslizamento de terra. Já no Barreto, em Niterói, um homem de 36 anos foi arrastado para um valão, ao cair da garupa de uma moto. O corpo foi encontrado no dia seguinte, na Baía de Guanabara.

Alerta continua

O estado do Rio segue em estágio de mobilização neste domingo (12). Segundo o Alerta Rio, há previsão de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios, a partir da tarde. De acordo com o Inmet, o país segue em Alerta Laranja, quando são previstos chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.