Moradores flagram jacaré em enchente no Jardim Catarina, vídeo!

Durante a enchente que atingiu vários pontos da cidade de São Gonçalo, a partir do início da noite desta terça-feira (7), vários moradores passaram a registrar seus 'perrengues', e um deles chamou a atenção: um jacaré foi flagrado nadando no alagamento no Jardim Catarina.

O bicho, que já viralizou há alguns anos na internet, assustou gonçalenses que registravam os prejuízos causados pela chuva torrencial que na cidade e regiões.

"Gente, olha isso. Olha o tamanho desse bicho", disse a mulher que gravou as imagens e se mostrava preocupada com a aparição do réptil.

O jacaré que apareceu no vídeo já é conhecido pelos moradores da região Ele virou febre entre os traficantes e foi considerado como o “mascote” da “Tropa do Flamengo”, grupo que controla as atividades criminosas no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

Um vídeo que circulou há mais de dois anos nas redes sociais, e passou das 30 mil visualizações, mostrava o animal em um rio que corta o bairro e um homem vangloriando o jacaré como o mascote do tráfico.

null Divulgação