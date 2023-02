Moradores do Boaçu alegam que cobrança da taxa de esgoto é indevida

Moradores da Rua Dona Clara, no Boaçu, em São Gonçalo, passam por uma situação de transtorno com os valores da conta d'água. Eles afirmam que a rua não possui rede de coleta de esgoto, no entanto, desde o mês passado, o valor do serviço passou a ser cobrado, o que dobrou o valor da conta.

Uma conta d'água de setembro usada pelos moradores para explicar a situação, mostra apenas o valor da água e algumas taxas adicionais.



No entanto, agora, a cobrança da água vem com a do serviço de esgoto que, sendo o mesmo valor, dobra o preço da fatura.

Uma das principais ruas do Boaçu, o esgoto da Dona Clara é descartado no valão do Rio Imboassú. Questionada pelos moradores no início do mês de janeiro, a Águas do Rio manteve a cobrança porque, segundo a concessionária, o serviço está presente nesta região.



"É difícil porque nosso esgoto não tem tratamento e acabamos pagando por um serviço inexistente", conta Carlos Aparecido Pereira, de 67 anos, morador do local.

Ao O SÃO GONÇALO, a Águas do Rio encaminhou a mesma resposta, afirmando que a cobrança realmente é devida, já que o serviço está presente na região.

"A Águas do Rio informa que a Rua Dona Clara, no bairro Boaçu, possui rede coletora de esgoto. A concessionária esclarece que nos locais onde há disponibilidade de rede de distribuição de água e coleta esgoto a cobrança é devida. Os moradores devem fazer as conexões dos imóveis às redes públicas, conforme prevê a Lei Federal 11.445, que dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico", informou a concessionária.

Além disso, a empresa reforçou que está à disposição dos clientes no telefone 0800 195 0 195, para ligações ou mensagens via WhatsApp.

