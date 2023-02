Mais que o dobro? Moradora se assusta com a alta na conta de água; entenda o caso

Uma moradora do bairro Camarão, em São Gonçalo, levou um susto ao abrir a conta de água do mês de janeiro. O valor chegou mais que o dobro do total do mês anterior, devido à cobrança da taxa de esgoto. O aumento já havia acontecido anteriormente com a conta da consumidora, que procurou a concessionária para tentar reverter o faturamento.

A Águas do Rio, de início, afirmou que a taxa era legal, uma vez que nos locais onde há disponibilidade de rede de distribuição de água e coleta esgoto a cobrança é devida. Porém a moradora foi contactada e a empresa decidiu cortar a taxa de esgoto da fatura, o que reduziu o valor pela metade.

Mas no último mês o valor apareceu novamente na conta, causando preocupação à consumidora, que teria um impacto nas despesas da casa por conta do aumento repentino.

O SÃO GONÇALO procurou a concessionária para saber o motivo do retorno da cobrança da taxa de esgoto na conta de água da moradora.

A Águas do Rio informou que foi identificado um erro no sistema e que entrará em contato com a cliente para realizar o refaturamento da conta, e por isso pede desculpas pelo ocorrido.