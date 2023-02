Após matéria de OSG, moradores conseguem redução na conta de água

Moradores do bairro Camarão tiveram redução na conta de água após matéria realizada pelo Jornal O SÃO GONÇALO. O valor foi reduzido pela metade com retirada da cobrança da taxa de esgoto.

Os consumidores, que moram na Travessa Luiz Maranhão, levaram um susto quando perceberam que a conta do mês de janeiro chegou com o dobro do valor esperado e resolveram buscar O SÃO GONÇALO. A Águas do Rio foi procurada e informou que a taxa faturada seria normal, pois nos locais onde há disponibilidade de rede de distribuição de água e coleta esgoto a cobrança é devida.

Porém a empresa procurou os moradores e decidiu cortar a cobrança da taxa de esgoto da fatura, o que reduziu o valor pela metade.

O mês de janeiro não teve cobrança da taxa | Foto: Reprodução

"Muito obrigada por nos auxiliar. A gente recebeu uma ligação da concessionária pedindo para que a gente imprimisse uma nova fatura com os valores atualizados. Nem acreditamos!" disse a moradora gonçalense.

A Águas do Rio informou que havia acontecido um erro no sistema e que, por isso, entrou em contato com a cliente para realizar o refaturamento da conta, além de pedir desculpas pelo ocorrido.