Viação Icaraí desmente boatos de que vai encerrar operação no Jardim Catarina

É falso o boato de que os ônibus das linhas Icaraí, da Viação Mauá, deixarão de circular pelo Jardim Catarina, bairro em São Gonçalo, a partir do dia 1º de março. Segundo a Viação, a mensagem que tem circulado nas redes sociais com um suposto comunicado da empresa é mentiroso e não tem qualquer ligação com a Mauá.

"Não é oficial mesmo. A gente está recebendo aqui também. É notório que não é um comunicado oficial, é realmente falso", comentou a gerente de Relações Humanas da Viação, Carla Mendes. Os boatos surgiram algumas horas após o tráfego de coletivos ser temporariamente impedido por criminosos no bairro, na manhã desta quinta-feira (02/02).

A mensagem falsa alega que "a segurança dos passageiros e funcionários" seria a motivação para o fim da circulação. "A nossa linha tem que parar antes que morram pessoas inocentes. O tráfico de drogas tomou conta do bairro, a polícia não dá conta dos nosso veículos rodarem, então deixamos aos (sic) moradores com o coração partido", afirma o texto com o boato, compartilhado com frequência entre moradores da região pelo WhatsApp.



Ainda não há informações a respeito da autoria do comunicado falso. Mais cedo, a Polícia Militar informou que "o policiamento permanece intensificado na região a fim de garantir a segurança da população e impedir ações criminosas no bairro".