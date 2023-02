PM faz nova operação para retirada de barricadas no Jardim Catarina

Policiais militares do 7°BPM (São Gonçalo) realizam, nesta quinta-feira (2), mais uma operação no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, para a retirada de barricadas colocadas pelo tráfico para atrapalhar a circulação pelas ruas do bairro.

Essa é uma das ações para desmobilização das barreiras feitas pelos agentes do 7ºBPM nas duas últimas semanas. No local, foram removidas mais de 280 barricadas, que são inseridas nas ruas no período noturno pelos traficantes.

Além de pneus e barras de ferros, os criminosos agora também utilizam entulho para obstruir as vias e tentar dificultar as ações dos agentes.

A PM informou, recentemente, que está trabalhando há mais de 10 dias seguidos no bairro para desobstruir as vias com os bloqueios impostos pelos traficantes.