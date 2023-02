Traficantes tentam impedir circulação de ônibus no Jardim Catarina

Após traficantes impedirem a circulação dos ônibus no Jardim Catarina, em São Gonçalo , moradores do bairro relatam medo e insegurança . De acordo com eles , os coletivos estão sendo impedido de circular, em diversos momentos do dia, desde a última segunda-feira (30), quando policiais militares intensificaram as ações na região.

"O ônibus vai só até a Rua 13 e retorna pela 17. Quem mora mais para dentro do bairro tem que ir caminhando, quando os criminosos agem para implicar com a polícia. Estamos com muito medo", disse uma moradora.

Sensação é de medo na região | Foto: Filipe Aguiar

Segundo a PM, as ações orquestradas pelo tráfico estão acontecendo em retaliação das operações constantes de retirada de barricadas e ocupação de área que culminou com diversas prisões entre elas, a do traficante identificado como MG, segundo homem na linha de sucessão do tráfico do Jardim Catarina.

Recordando

Na segunda-feira (30/01) moradores da região relataram que alguns dos principais trechos de acesso ao bairro foram interditados por criminosos.

Nas imagens compartilhadas pelos locais, era possível ver ônibus impedindo a passagem de veículos e pessoas na Avenida Doutor Albino Imparato, a principal via da região, e algumas outras pela bairro. Ainda não há detalhes sobre quem promoveu as interdições ou o motivo dos bloqueios.

Na ocasião, a Polícia Militar informou, em nota, que atuou na região nos últimos 10 dias e "desobstruiu mais de 50 ruas no Jardim Catarina". Na segunda-feira (30/01), policiais militares detiveram três homens, apreenderam dois rádios comunicadores, material entorpecente e retiraram barreiras físicas de 10 ruas na localidade".

Sobre os ônibus colocados nas vias pelos bandidos, os PMs informaram que "os policiais perceberam que alguns ônibus estavam sendo usados para bloquear vias no bairro. A empresa responsável pelos coletivos foi informada para fazer a retirada. O policiamento permanece intensificado na região a fim de garantir a segurança da população e impedir ações criminosas no bairro."