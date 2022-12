Você pediu, OSG atendeu: conheça Duca o vendedor de biscoitos de polvilho que faz sucesso nas ruas de São Gonçalo

Após diversos comentários nas redes do O SÃO GONÇALO falando de um delicioso biscoito artesanal produzido por um gonçalense, lá fomos nós em busca do Duca. E não é que vocês tinham razão? O biscoito é incrível e a história de perseverança do Alessandro dos Santos, de 46 anos, também. Ah, ele é o famoso Duca!

Há três semanas "estacionado" numa calçada, no Centro de São Gonçalo, próximo à entrada do Boaçu, Alessandro já virou famoso na região. Ficamos ao lado dele por cerca de vinte minutos e presenciamos dezenas de vendas, além de muitos elogios. O biscoito de polvilho sempre foi adorado pelos cariocas. Mas o Biscoito D'Duca é produção de São Gonçalo e está virando o queridinho da região.

Há três semanas parado num ponto fixo, Duca já vende seus biscoitos há quatro anos. Mas sua história com a panificação começou quando ele tinha somente 12 anos de idade.

"Aos 12 anos comecei a trabalhar numa padaria. Ali fui aprendendo muita coisa, fui me aperfeiçoando. Trabalhei por algum tempo vendendo gás e há quatro anos voltei para os pães e biscoitos", explicou o homem, que é casado há 25 anos e tem dois filhos.

Sua história com a panificação começou quando ele tinha somente 12 anos de idade | Foto: Layla Mussi

Quando fala da família, Duca sorri com os olhos. Os filhos e a esposa trabalham com ele, na produção, em casa. O filho é o único que sabe reproduzir sua receita de biscoitos de polvilho. A filha e a esposa são as responsáveis por embalar os biscoitos.

Diferente dos polvilhos industriais, os biscoitos do Duca são assados. Além do tradicional, têm de diversos sabores, como parmesão, provolone com orégano, cebola, gergelim, alho, ervas finas. Todos os dias ele leva de três a quatro sabores, que ficam arrumados perfeitamente, à disposição e escolha de seus clientes.

Depois de muito rodar pelas ruas de São Gonçalo, "estacionar" foi uma escolha e uma necessidade. "Eu já estava ficando muito cansado. Ia a escritórios e lojas. Rodava o dia todo. E o que acontecia? Eu estava lá, e tinha cliente aqui me procurando. Agora, eu fico aqui e todos sabem onde me achar", explicou.

Duca e a família preparam e embalam sempre na noite anterior à venda. Ele fecha a barraca e vai para casa, no Rocha. Lá ele produz tudo que será vendido no dia seguinte. Para fazer cerca de 15 pacotes de biscoito, ele e a família levam pouco mais de 1 hora. Ele precisa produzir cerca de 150 pacotes por noite.

"Como é tudo artesanal, o trabalho é longo e demorado. Mas seguimos juntos fazendo. O plano é termos nossa cafeteria, para aumentar a produção e conseguir atender a todos os clientes", explicou.

Duca fica no Centro de São Gonçalo, de 10h às 15h. O projeto é aumentar o horário, mas normalmente os biscoitos se esgotam até as 15h.

Duca e a família preparam e embalam sempre na noite anterior à venda | Foto: Layla Mussi

Contudo, Duca também aceita encomendas e faz entregas, via aplicativo de pedidos. Para tirar todas as dúvidas e conhecer os produtos basta acessar o Instagram @biscoitosDDuca.