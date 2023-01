Internautas reclamam de alagamentos por conta das chuvas em São Gonçalo

As chuvas da madrugada desta sexta-feira (06/01) não pararam de cair ao longo do dia e diversos moradores usaram as redes sociais para compartilhar seus registros e insatisfações com os alagamentos em diferentes bairros de São Gonçalo.

Em Santa Isabel, um morador anônimo fotografou um caminhão que foi "alagado" durante uma enchente na região. Já no Jardim Catarina, os registros são de ruas tomadas pelas águas, na região da Comunidade do Ipuca.

Jardim Catarina enfrentou tarde de alagamentos em diversas vias | Foto: Reprodução/Twitter

Alguns gonçalenses compartilharam, no Twitter, suas reações aos casos de enchente que dificultaram a vida de quem precisava sair de casa nesta sexta.

Pra andar em São Gonçalo hoje é só se barco, tudo alagado — Lyncon, o burocrata do metaverso (@lyncon_mo) January 6, 2023

nossa sexta começa assim 😐 .. entra ano e sai ano é sempre a mesma coisa 😪 #bgmanharj comunidade do Jardim Catarina SG pic.twitter.com/MLQB6VcJPm — Mota 🧚🏽‍♀️ (@JMotaa28) January 6, 2023

Tudo alagado em Neves amigos gonçalenses — julia (@juliasoriyear) January 6, 2023

Crl Rio do Ouro chove fica difícil até de compra pão 🤣 — Little King 💛👑 (@TremdoH10129970) January 6, 2023

Ja não gostava de chuva , quando vim morar em São Gonçalo passei a odiar , aqui enche tudo 🤬 — Aquariana ♒ (@2LParreiras) January 6, 2023

A Subsecretaria de Defesa Civil informou que está, desde o período da manhã, reunida com o Corpo de bombeiros para verificar as áreas mais suscetíveis a deslizamentos e alagamentos no município. O órgão pode ser acionado pelos números 199 ou 2601-0199, além do SMS 40199. O atendimento também pode ser feito pelo e-mail defesacivilpmsg@gmail.com.