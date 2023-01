Manhã de chuvas constantes provoca deslizamentos em bairros de São Gonçalo

Deslizamento no Porto da Madama foi uma das sete ocorrências ligadas a chuva registradas no município até o início da tarde desta sexta (06/01) - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A manhã de chuvas constantes em São Gonçalo, nesta sexta-feira (06/01), provocou algumas emergências em diversos bairros do município. De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, a Defesa Civil foi acionada para pelo menos sete ocorrências em diferentes pontos da cidade.

Um destes pontos afetados pela chuva foi a rua Antônio Pedro, no Porto da Madama. Um deslizamento derrubou tijolos e concretos pelo meio da via. A Defesa Civil informou que uma equipe já está no local averiguando a situação. Ninguém ficou ferido.

Além deste, também foi registrado um deslizamento no Rio do Ouro. O órgão informou que está trabalhando em conjunto com o Corpo de Bombeiros nas áreas mais suscetíveis a emergências. No total, a Defesa informou ter sido chamada para os seguintes casos:

- Queda de muro no Mutondo;

- Queda de bloco rochoso no Engenho Pequeno;

- Trinca em bloco rochoso no Santa Catarina;

- Queda de talude e risco de rolamento de blocos no Tribobó;

- Alagamento no Jardim Catarina.

Em todas as ocorrências, ninguém ficou ferido. Ainda não houve a necessidade, segundo a Prefeitura, de acionar uma sirene de emergência, já que, apesar de constantes, as chuvas na cidade tem sido relativamente fracas desde a madrugada e não atingiram o limite necessário acionamento do equipamento.