Acumulado de chuva deixa moradores ilhados em São Gonçalo e Niterói

Casas no Engenho do Mato estão alagadas - Foto: Reprodução

A chuva que cai desde a madrugada desta sexta-feira (6) está causando transtorno na vida de moradores e motoristas de Niterói e São Gonçalo. Casas alagadas e deslizamentos de terra já são registrados nos municípios.

Moradores da Rua São Sebastião, no bairro do Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói, tiveram suas residências invadidas pela água já na madrugada e estão ilhados.

"Uma emissora de TV chegou a vir aqui uma vez. Desde que iniciaram as obras aqui no bairro, toda vez que chove acontece isso. Porém é a primeira vez que invade nossas casas", conta Paula Souza, de 30 anos

Alagamento na Rua Clóvis Becilacqua, Santa Catarina | Foto: Layla Mussi

No bairro do Largo da Batalha, um muro chegou a ser derrubado por conta de um deslizamento de terra na Estr. General Castro Guimarães. Por conta disso, alguns não conseguem nem deixar suas casas em caso de emergência pois o caminho foi bloqueado pela terra.

Moradores temem novos deslizamentos no Largo da Batalha, em Niterói; vídeo



Na Zona Sul, o trânsito vindo da Região Oceânica chegou a ser desviado para ruas internas de Charitas e São Francisco por conta de bolsões d'água na Av. Pref. Silvio Picanço.

Em São Gonçalo, foram registrados alagamentos em diversos pontos da cidade, como por exemplo na Rua Clóvis Becilacqua, em Santa Catarina. Na Rodovia RJ-104, altura de Tribobó, sentido Niterói, uma árvore chegou a cair, interrompendo o fluxo na região.

A Defesa Civil foi contatada pela reportagem, mas não encaminhou resposta até a publicação.