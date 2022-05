Missa de 7º dia da reitora Marlene será na próxima sexta (27)

Será realizada na próxima sexta-feira (27) a missa de 7º dia da fundadora da Universo e do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, Marlene Salgado de Oliveira, que faleceu no último sábado (21), aos 86 anos de idade. Familiares e amigos se reunirão no Ginásio de Esportes do campus da Universo na Trindade, em São Gonçalo, para prestar homenagens à professora e reitora da universidade.

O ginásio onde será realizada a missa fica localizado na Avenida Domingos Damasceno Duarte, nº 161. A missa de 7º Dia de Marlene terá início às 10h.

Marlene, que também era colunista do O São Gonçalo, com sua coluna 'Recado da Professora', foi sepultada no último sábado no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói, onde centenas de pessoas, entre amigos, familiares e ex-alunos da professora se reuniram para prestar homenagens e dar um último adeus à reitora

Dona Marlene completaria 87 anos no dia 30 de maio. A reitora deixa três filhos, Wellington, Jefferson e Wallace e netos. O professor Joaquim de Oliveira, marido de Dona Marlene, faleceu em outubro do ano passado. Os dois passaram mais de seis décadas casados, além de juntos contribuírem muito para a área da educação nas cidades de São Gonçalo e Niterói, além dos outros campus em outras regiões do país, como, Campo dos Goytacazes, Goiânia, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Recife e Salvador.