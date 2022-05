Morre, aos 86 anos, a reitora Marlene Salgado de Oliveira

Morreu na manhã deste sábado (21), a professora Marlene Salgado de Oliveira, fundadora e reitora da Universidade Salgado de Oliveira, aos 86 anos. Ela também era fundadora do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara e colunista de O SÃO GONÇALO, onde escrevia a coluna: Recado da Professora.

A história de Marlene Salgado de Oliveira se confunde com a história da educação gonçalense. A família Salgado de Oliveira ingressou na área do ensino em 1959, através da criação do Colégio Dom Hélder Câmara, na Trindade. E em 1976 foram criados os primeiros cursos superiores da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São Gonçalo. Em 9 de setembro de 1993 surgia a Universo em São Gonçalo, que se expandiu para as cidades de Campos dos Goytacazes, Niterói, Goiânia, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Salvador e Recife, além da Universidade do Triângulo Mineiro (Unitri), em Uberlândia.

Dona Marlene completaria 87 anos no dia 30 de maio. Ainda não há horário para o sepultamento. A reitora deixa três filhos, Wellington, Jefferson e Wallace e netos. O professor Joaquim de Oliveira, marido de Dona Marlene, faleceu em outubro do ano passado. Os dois passaram mais de seis décadas casados.