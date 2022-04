Justiça do Rio dá 72h para resposta do governo sobre perdão a Daniel Silveira

A Justiça Federal do Rio de Janeiro enviou um ofício ao Governo Federal para que se pronuncie sobre o perdão dado a deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo STF por ameaças e agressões verbais aos ministros da Corte. A ação é do juiz Carlos Ferreira Aguiar, da 12ª Vara Federal do Rio.

O processo foi protocolado, incialmente, na Justiça do Distrito Federal, mas foi repassado para a Justiça do Rio. A ação foi movida pelos advogados André Luiz Figueira Cardoso e Rodolfo Roberto Prado.

