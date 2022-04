Após reclamações de moradores, Caixa contratará nova empresa para fiscalizar obras em residencial de Niterói

Uma nova empresa será contratada, até o final deste mês, para iniciar os reparos nos problemas estruturais no Condomínio Residencial Várzea das Moças, pelo menos foi isso o que anunciou a Caixa ao O SÃO GONÇALO. Muitos dos moradores do prédio localizado em Niterói são sobreviventes da tragédia do Morro do Bumba, quando ocorreu um deslizamento de terra em abril de 2010 e muitas pessoas perderam vidas, suas casas e familiares. Agora, eles temem que o estado do prédio esteja tão ruim que eles acabem ficando sem casa novamente.

O aposentado Adelino José da Fonseca, de 67 anos, contou que não aguenta mais essa situação. "Esse mês o pessoal da Caixa ficou de vir aqui, iniciar as obras, mas não fizeram nada e tudo continua da mesma forma. Os prédios desabando, as caixas de esgoto abertas e afundando, com o fedor insuportável dominando o ambiente e ninguém deu notícia, ninguém fez nada. Nós precisamos resolver isso, não somente eu, como todos daqui do prédio que vem desmoronando", afirmou ele.

No mês de fevereiro, o OSG esteve no prédio e constatou que partes da construção estavam caindo. Buracos nasceram nas encostas próximas ao estacionamento e ao Bloco 2 do residencial, depois que uma parte delas desabou, além de que uma parte de concreto que protegia o esgoto foi atingida nos desabamentos e acabou deixando esse esgoto a céu aberto, o que faz com que o mal cheiro contamine o ambiente e outros.

Procurada sobre o caso, a Caixa Econômica Federal explicou que a construtora responsável pelo residencial foi acionada para rever os problemas do local, mas não atendeu a demanda do banco. Após isso, a Caixa teve que realizar a contratação de uma nova empresa para ficar responsável pelo edifício. O processo deve ser finalizado até o final de abril.

Adelino e os outros moradores do local esperam ansiosamente por essa melhoria. "Todo mês é isso, desde janeiro eles estão falando isso. Depois de janeiro, passou para fevereiro e depois para março, agora é abril. Mas, estamos na torcida para que isso se resolva e aconteça. Que Deus ajude!", afirmou o aposentado.

Confira a nota completa da Caixa Econômica Federal sobre o caso:

"A CAIXA informa que o Condomínio Residencial Várzea das Moças, localizado em Niterói (RJ), foi construído pela construtora BR4, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida - Faixa I.

O banco esclarece que, em função de problemas estruturais no empreendimento, acionou a construtora responsável pelas obras, que não atendeu a demanda.

Diante da inércia da construtora, a CAIXA realizou levantamentos técnicos no local e iniciou processo de contratação de nova empresa para realização dos reparos.

O banco esclarece que a contratação está prevista para o fim de abril."

