Clube Tamoio consegue liminar que impede demolição

A Justiça do Rio decidiu, em liminar, suspender a demolição da sede principal do Tamoio Futebol Clube, em São Gonçalo. O espaço do clube foi tombado pela prefeitura, no entanto uma lei aprovada pelos vereadores fez revogada a decisão. O destombamento foi vetado pelo prefeito Capitão Nelson (PL).

O magistrado que deu o parecer a favor do clube diz que o imóvel precisa ser preservado e caso contrário, será passível de pena.

O Tamoio é um dos principais clubes de São Gonçalo. As decisões sobre o clube centenário vem se dividindo há um tempo entre os poderes estadual e municipal, desde que foi leiloado por R$ 2 milhões. .